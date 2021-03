Loredana Bertè è stata tra gli ospiti della prima puntata di Sanremo 2021. La regina del rock italiano ha cantato un bel medley dei suoi più grandi successi e poi ha presentato il suo nuovo singolo ‘Figlia Di‘. Per me è stato amore al primo ascolto, il pezzo della Bertè mi ha catturato subito ed è stato l’unico inedito della serata a riuscirci. Hit estiva assicurata, Loredanona a 70 anni ha sfornato un brano più fresco e moderno di quelli di tanti giovani. Se fosse stata in gara ‘Figlia Di‘ sarebbe stata tra le mie canzoni preferite insieme a quelle di Noemi e Francesca Michielin ft Fedez.

“Figlia di LOREDANA!”

Ma io sto amando, canzone più bella degli inediti sentiti fino ad ora! #Sanremo2021 — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 2, 2021

Loredana Bertè: Figlia Di… (il testo).

Sono il padre delle mie carezze

E la madre delle mie esperienze

Sono figlia di una certa fama

Sono una figlia di figlia di

Loredana

Loredana

Col mascara e la bandana

Sono una figlia di figlia di

Loredana

Ho fatta invidia e ho fatto pena

Ho fatto tutto tutto da sola

Lo senti il graffio lungo la tua schiena

Era per dirti che ci sono ancora

Sono il padre delle mie carezze

E la madre delle mie esperienze

Sono figlia di una certa fama

Sono una figlia di figlia di

Loredana

Loredana

Chi mi odia mi ama

Sono una figlia di figlia di

Loredana

Con gli occhi aperti dentro la notte

Fare l’amore è come fare a botte

Il capo branco fra queste iene

Ti ho fatto male però per il tuo bene

Sono il padre delle mie carezze

E la madre delle mie esperienze

Sono figlia di una certa fama

Sono una figlia di figlia di

Loredana

Loredana

Sono schiava e sovrana

Sono una figlia di figlia di

Loredana

Loredana

Loredana

Tu che giudichi il mio cammino

Prova a farlo sopra a questo tacchi

Nata così di me non cambio niente

I cani sono bravi anche a casa della gente

Un animale non mangia un animale sbrana

Sono una figlia di figlia di

Loredana

Sono il padre delle mie carezze

E la madre delle mie esperienze

Sono figlia di una certa fama

Sono una figlia di figlia di

Loredana

Loredana

Chi mi odia mi ama

Sono una figlia figlia di figlia di

Loredana

Figlia