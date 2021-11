Loredana Bertè presenta il suo nuovo album Manifesto: le parole della cantante, che non chiude le porte a Sanremo.

Loredana è sempre Loredana. 71 anni e non sentirli per l’unica e inimitabile Loredana Bertè, per tutti gli italiani la regina del nostro rock. Un’artista di grandissimo carisma, spessore e talento, che ha sempre dimostrato di sapersi rinnovare e mettere in gioco con evidenti cambiamenti di sound e di look. Oggi si rirpesenta sul mercato con Manifesto, un disco di dieci canzoni che raccontano i suoi tanti modi di essere donna. Ecco le parole della cantante al Corriere della Sera, tra i temi presenti nell’album e un possibile ritorno a Sanremo.

Loredana Bertè

Loredana Bertè presenta il nuovo albuim Manifesto

Un disco che mette al centro le donne, una sorta di manifesto femminista che si concretizza soprattutto nel brano Ho smesso a tacere. Una canzone in cui si parla di violenza e che vanta un autore straordinario: Ligabue. Racconta Loredana: “Un brano scritto da un uomo che ha tirato fuori una sensibilità inaspettata“.

Artista dalle spalle forti, che ha saputo affrontare ed evitare il maschilismo presente anche nel mondo della musica, oggi la cantante calabrese si sente una persona vera, libera e coraggiosa, ma anche furiosa e curiosa: “Mi piacciono moltissimo le contaminazioni e in questo disco si sente, ho scelto fra centinaia di canzoni, ho lavorato con quelli bravi. Fra gli autori ci sono Il Cile e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, il produttore è Luca Chiaravalli“.

Loredana Bertè tra i Maneskin e Sanremo

Nonostante la società abbia ancora tanti problemi, Loredana resta ottimista per il futuro grazie ai giovani, che però devono osare di più, come fanno i Maneskin: “Mi piacciono moltissimo e sono una loro grande fan. Li trovo eleganti, sono bravi ragazzi, sono molto avanti e molto rock“. Una band con cui farebbe volentieri un brano, anche se ormai loro sono proiettati in America.

Un gruppo, i Maneskin, lanciato dall’ultimo Sanremo verso il successo mondiale. E allora è inevitabile la domanda: Loredana tornerà al Festival? La risposta è netta: “Io Sanremo l’ho già vinto e sono già andata anche come superospite. Se mi chiamano per presentarlo con Amadeus ci vado, sì. Basta che però me fanno cantà“.

Di seguito il video di Figlia di…: