Loredana Bertè, grandi successi e inediti in digitale: le novità

Loredana Bertè lancia Reloaded Spaziale, Lorinedita 2.0 e Remastered 2022, tra grandi successi e canzoni inedite.

Tempo di “digitalizzazione” per Loredana Bertè. La cantante calabrese, da sempre un passo avanti rispetto al resto della musica italiana, ha annunciato l’arrivo di una serie di novità che renderanno ancora più immortale la sua grande musica. I suoi più grandi successi arrivano in digitale, insieme ad alcuni inediti, rarità e un nuovo singolo. Tutto totalmente rimasterizzato. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa pioggia di grandi novità per tutti i fan della mitica artista, una delle cantanti più amate dagli italiani.

Successi e inediti in digitale per Loredana Bertè

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario per i fan di Loredana è il 14 aprile. Uscirà in questo giorno in digitale Reloaded Spaziale, una selezione di 15 grandi successi di Bertè, oltre a Lorinedita 2.0 e Remastered 2022, una raccolta dei suoi primi storici otto album con l’aggiunta di rarità e di un singolo inedito.

Loredana Bertè

Pubblicati su etichetta Nar International e distribuzione Ada Music Italy, tutti i progetti di Loredana arriveranno in digitale in versione rimasterizzata per la prima volta.

Gli album di Loredana in digitale

Saranno diversi i progetti discografici in arrivo dal 14 aprile sulle principali piattaforme streaming. Si parte da Reloaded Spaziale, album che proporrà per la prima volta 15 grandi successi della cantante calabrese in versione Dolby Atmos, uno dei migliori formati audio attualmente disponibili, per un ascolto immersivo e coinvolgente. Ci sarà spazio per canzoni come Sei bellissima, …E la luna bussò, Non sono una signora e tanti altri brani ancora.

Ci sarà poi Lorinedita 2.0, raccolta di sette brani inediti registrati dall’artista tra il 1973 e il 1982. All’interno anche il provino in studio di Quando finisce un amore, capolavoro di Riccardo Cocciante, riscoperto solo negli ultimi giorni.

E arriveranno poi in digitale i primi otto album della cantante, all’interno del boxset Reloaded 2022, arricchiti da diverse rarità come la versione spagnola di Volevi un amore grande, la versione uncensored di Sei bellissima e la versione reggae di La tigre.