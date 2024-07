Loredana Bertè: “Fate sapere a Taylor Swift che Sei Bellissima è mia”

Loredana Bertè ha un messaggio per Taylor Swift: “La canzone Sei Bellissima è mia, che tutti lo sappiano!“.

La strampalata richiesta è stata fatta dalla cantante a tutti i fan della Swift ai microfoni del Tg1. Questo perché, in occasione delle due date del The Eras Tour a Milano, gli swifties hanno intonato alla loro beniamina proprio il ritornello di Sei Bellissima, ormai un classico della musica italiana.

Quando i fan di Taylor Swift hanno intonato il ritornello di Sei Bellissima alla loro beniamina, lei ha risposto: “Wow, nessuno è mai stato così carino con me in tutta la mia vita”.

Sicuramente Taylor Swift lo verrà a sapere, stai tranquilla e serena.

yall ever heard of a show that sang a surprise song BACK to taylor????? #MilanTSTheErasTour @taylornation13 pic.twitter.com/yc9T0VNTKo

Basically, I’ve received hundreds of videos of people singing “Sei Bellissima” (“You’re Beautiful”) to Taylor Swift.

Let it be known that “Sei Bellissima” is my song, let everyone know, including @taylorswift13! 💙👠🏳️‍🌈#loredanabertè #taylorswift #seibellissima pic.twitter.com/4wdeKYyHtB

— Loredana Bertè (@LoredanaBerte) July 16, 2024