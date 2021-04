Tra singoli e collaborazioni Loredana Bertè non sta sbagliando un colpo. Dopo Figlia di, la cantante (che ha spiegato come mai si esibisce in playback con il suo ultimo brano) è tornata con un duetto che anticipa il nuovo album di Giordana Angi, Tuttapposto. Il pezzo prende al primo ascolto ed ha tutte le potenzialità per essere una hit estiva.

E quindi tutti ad ascoltare…



Periodo difficile per tutti ma è TUTTAPPOSTO… Contentissima di aver fatto questo feat nel nuovo singolo di @GiordanaAngi. Un’artista con un grande talento ed un pezzo che ha un groove internazionale pazzesco💙 “Tuttapposto” fuori il 29 aprile.

Pre-salva: https://t.co/jKrzxqql0q pic.twitter.com/DqFyMFwPmu — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) April 20, 2021

Finalmente ci siamo… Il 14 maggio uscirà il mio terzo discᴏ “ “ e il 29 Aprile il singolo ““

ft ’. È un momento importante per me ed . https://t.co/r9yaVZzqLT pic.twitter.com/JtANrkzYcY — Giordana Angi (@GiordanaAngi) April 20, 2021

Il 29 aprile uscirà #. E ancora non ci credo (…) pic.twitter.com/86JHk39NJi — Giordana Angi (@GiordanaAngi) April 26, 2021

Giordana e Loredana Bertè: il testo di Tuttapposto.

Staremo tutti appiccicati

che ce lo leggi in faccia

vogliamo stare appiccicati

che ci toccano le braccia

ci metteremo tutti in fila

in fila per la fila

si paga pure il sole

se arriva anche quest’anno

E ritorniamo nelle strade

siamo migliori anche a ballare

allora twist, twist

e allora twist again

E’ tutto a posto, tutto a posto

con il cuore e le ossa rotte

ma va tutto bene

si, tutto bene

e vado a destra e poi a sinistra

e se sto male faccio festa senza di te

e anche senza di me

è tutto a posto, tutto a posto

con il cielo e il naso rotto

ma va tutto bene (bene)

Perchè la vita è troppo breve

per fare tutti i giorni

quello che non ti conviene

per credere ai ritorni

io mi tesserò una tela

una tela per la vela

si paga pure il tempo

e non te lo ridanno

E ritorniamo nelle strade

siamo migliori anche a ballare

allora twist, twist

e allora twist again

E’ tutto a posto, tutto a posto

con il cuore e le ossa rotte

ma va tutto bene

si, tutto bene

e vado a destra e poi a sinistra

e se sto male faccio festa senza di te

e anche senza di me

è tutto a posto, tutto a posto

con il cielo e il naso rotto

ma va tutto bene

si, tutto bene!

è tuttapposto, tuttapposto

con il cuore e le ossa rotte

ma va tutto bene