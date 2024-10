L’Oreal, vendite di 9 mesi salgono a 32,4 miliardi di euro nonostante il calo in Cina

L’Oreal, il famoso colosso francese della bellezza e dei cosmetici, ha riportato risultati positivi nei primi nove mesi del 2024, chiudendo con vendite per un totale di 32,40 miliardi di euro, con una crescita del +6%. Analizzando i dati “like-for-like”, ovvero escludendo effetti di variazioni di perimetro e tassi di cambio, la crescita si mantiene al +6%. L’impatto netto delle variazioni di perimetro è stato del +2,1%, mentre la crescita a tassi di cambio costanti ha raggiunto un +8,1%.

Il gruppo ha mostrato una crescita in tutte le sue divisioni, con L’Oréal Luxe che ha accelerato il suo sviluppo per il terzo trimestre consecutivo e Professional Products che ha mantenuto un andamento positivo. Tuttavia, l’azienda ha registrato risultati diversi a livello globale, evidenziando un calo nelle vendite in alcune aree. In particolare, l’Asia settentrionale ha mostrato una contrazione del 6,5% nel terzo trimestre, in parte a causa delle difficili condizioni operative nel mercato cinese. Nella Cina continentale, già in una situazione negativa nel secondo trimestre, il mercato della bellezza ha continuato a deteriorarsi, influenzato dalla scarsa fiducia dei consumatori. Ne deriva che, nei primi nove mesi dell’anno, le vendite in questa regione sono diminuite, rimanendo nel range del “low single-digit”.

La performance di L’Oréal nelle altre regioni ha invece mostrato segni di forza. L’azienda ha saputo adattarsi alle diverse dinamiche di mercato e ha capitalizzato sulle opportunità di crescita offerte da altri territori. Anche se la Cina rappresenta una sfida in questo momento, il gruppo rimane ottimista riguardo a un possibile recupero futuro, investendo in innovazione e strategie di marketing mirate per affrontare le problematiche attuali.

In conclusione, i risultati finanziari di L’Oreal nel 2024 sono favorevoli, con una crescita sostenuta nelle diverse divisioni e regioni, ad eccezione dell’Asia settentrionale, dove il mercato cinese presenta difficoltà significative. Il gruppo continua a lavorare per migliorare la fiducia dei consumatori e ripristinare la crescita in questa importante area.