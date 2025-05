LORDE in Concerto a Bologna – Novembre: Dettagli e Biglietti

Dopo tre anni di assenza, Lorde annuncia il suo ritorno in Italia con un’unica data per il tour mondiale “Ultrasound”. Questo evento rappresenta un momento storico per l’artista, che si esibirà come headliner in prestigiose location. Il concerto si terrà a Bologna, il 29 novembre 2025, con The Japanese House come special guest.

L’annuncio segue l’uscita del nuovo singolo “What Was That”, che anticipa l’album “Virgin”, in arrivo il 27 giugno 2025. Il brano ha già riscosso un grande successo, raggiungendo la #1 della classifica giornaliera di Spotify USA, la #3 globale e la top 200 italiana, con oltre 34 milioni di stream. Co-prodotto da Lorde, Jim-E Stack e Dan Nigro, “What Was That” segna un potente ritorno dell’artista neozelandese sulla scena musicale internazionale, avviando una nuova era discografica dopo quasi quattro anni di silenzio dalla pubblicazione di “Solar Power”.

Il videoclip ufficiale, girato a New York, comprende anche una performance pop-up al Washington Square Park, che ha entusiasmato i fan. La possibilità di acquistare i biglietti è quindi un’opportunità da non perdere per gli amanti della musica. Per ulteriori dettagli, i fan possono visitare il sito ufficiale di Lorde.

Fonte: www.newsic.it