Il titolo del nuovo album di Lorde trae ispirazione dal viaggio che la cantante ha effettuato in Antartide nel 2019.

Il mese scorso è iniziata a circolare la notizia riguardante l’uscita del nuovo libro fotografico di Lorde, Going South, dopo il suo viaggio in Antartide all’inizio del 2019 e ora l’artista ha confermato che tale viaggio in questa meravigliosa terra ha ispirato il titolo del suo prossimo album.

Parlando con Newshub della Nuova Zelanda, dice: “È un ambiente così alieno ed è così abbagliante […]Questa è la cosa più bella che la tua vita avrà mai”. E aggiunge: “In realtà ho deciso il nome dell’album proprio in quel viaggio“, continua. “Appena tornato da quel viaggio ho pensato: È questo“.

Lorde, il titolo del nuovo album ispirato all’Antartide

“Mi sono sentita incredibilmente ispirata andando in Antartide”, ha detto in una video intervista con Antarctica New Zealand. “In realtà ho deciso il nome dell’album proprio in quel viaggio, appena tornata, ho pensato ‘È questo!“.

Ecco le sue parole in merito al nuovo album, in questo post su Twitter:

Lorde, il libro fotografico dopo il viaggio tra i ghiacci

Lorde è tornata lentamente ma, inesorabilmente, all’attenzione del pubblico, un indizio che il suo prossimo album uscirà a breve. Tende ad essere molto pubblica durante il periodo che precede il rilascio di un album e durante il tour, per poi eclissarsi quando è in modalità di scrittura, quindi se sta facendo interviste, nuova musica sta per arrivare.

Recentemente, la cantante neozelandese ha rivelato che un viaggio in Antartide l’ha profondamente colpita, tanto che ha scritto un libro a riguardo intitolato Going South. Ha, inoltre, menzionato durante una lunga intervista sullo stesso viaggio gelido su cui sta lavorando “l’intero universo cinematografico” che caratterizzerà il suo prossimo disco.