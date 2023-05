Lord of the Lost in concerto in Italia nel 2024: data e biglietti

Lord of the Lost in concerto in Italia nel 2024: la data e i biglietti della band protagonista all’Eurovision.

Sale l’attesa per l’Eurovision 2023, ma alcuni dei protagonisti che saliranno sul palco durante il grande evento di Liverpool stanno già pianificando il futuro post contest. Ad esempio i tedeschi Lord of the Lost, la band metal che rappresenterà la Germania in questa edizione. Per celebrare i primi quindici anni di carriera, saranno infatti protagonisti nel prossimo anno di un tour mondiale di grande importanza, e faranno tappa anche in Italia per una data imperdibile. Scopriamo insieme i dettagli su questo appuntamento.

Lord of the Lost in concerto in Italia

Sarà uno solo l’appuntamento italiano della band tedesca, pronta a far “esplodere” Liverpool con la propria musica carica di energia. Per celebrare i quindici anni di carriera, i LOTL scenderanno anche in Italia, per un grandissimo live in uno dei club più prestigiosi della zona del milanese.

Lord of the Lost

La data da segnare sul calendario con un circoletto rosso è quella del 24 marzo 2024, la location il Live Music Club di Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne dal 5 maggio al costo di 27 euro più diritti di prevendita.

Chi è la band tedesca protagonista all’Eurovision

Band tedesca composta da Chris “The Lord” Harms, Class Grenayde, Gared Dirge, Pi Stoffers e Niklas Kahl, i Lord of the Lost sono stati fondati dal leader nel 2007 ad Amburgo. In circa quindici anni di carriera hanno raggiunto un discreto successo, suonando sui palchi più prestigiosi al mondo anche all’interno dei tabelloni di importanti festival rock e metal.

Influenzati da artisti come i Rammstein e Marilyn Manson, ma anche Lady Gaga, con il loro stile uniscono metal, industrial, gothic rock e anche musica classica, con un mix in grado di emozionare moltissime persone in tutto il mondo. E anche per questo motivo sono stati scelti dalla Germania come rappresentanti della nazione teutonica sul palco dell’Eurovision a Liverpool, dove potranno presentare il loro brano Blood & Glitter. Di seguito il video ufficiale: