Lor3n, il significato dell’inedito “Fiore d’inverno”

Tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023 c’è anche Lor3n, che debutta con il suo inedito intitolato “Fiore d’inverno”.

Parte il countdown per la finale di Sanremo Giovani 2023, e intanto tra i più fortunati appare il nome di Lor3n – all’anagrafe Lorenzo Iavagnilio – che ha presentato il suo inedito alla Commissione Rai presieduta da Amadeus. Scopriamo il significato delle parole che l’artista canta in “Fiore d’inverno”.

I finalisti di Sanremo Giovani 2023

Martedì 19 novembre, durante la finalissima dell’evento, Amadeus ha dichiarato: “Felicissimi ed orgogliosi noi della Commissione per aver conosciuto dei ragazzi tanto meritevoli”.

Oltre a Jacopo, in gara hanno debuttato anche bnkr44, con “Effetti speciali”; CLARA con “Boulevard”; Grenbaud con “Mama”; Jacopo Sol con “COSE CHE NON SAI”; Lor3n con “Fiore D’inverno”; SANTI FRANCESI con “Occhi tristi”; Tancredi con “Perle” e Vale LP con “Stronza”.

“Fiore d’inverno”, l’inedito di Lor3n

Lor3n presenta Fiore d’inverno, l’inedito presentato sul palco del Teatro del Casinò per l’edizione 2023 di Sanremo Giovani (disponibile su RaiPlay). Con questa canzone, il cantante parla di una storia d’amore: già, ma di un amore finito.

Nonostante il narratore abbia riposto tutte le sue speranze nell’altra persona, si rende conto purtroppo di aver tentato di coltivarlo come un fiore in inverno. Ma si sa che col freddo, nessun fiore sopravvive. Come una storia finita che con il tempo diventa solo un nostalgico ricordo.

Fiore d’inverno del giovane Lor3n, è solo una delle 26 canzoni che sarà in gara al Festival di Sanremo 2024.