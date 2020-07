L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, ospite in collegamento di ‘In Onda’ su la7, risponde in diretta alle polemiche sulla sua candidatura alle regione Puglia con Emiliano. Primo punto da chiarire, quello sul tipo di incarico ricoperto e sul compenso ricevuto finora: “Precisiamo – spiega l’epidemiologo – che io non ho nessun potere, non ho gestito nulla. Io ho un incarico tecnico, non sono un consulente, ho un incarico a tempo determinato presso l’Agenzia Regionale per la Sanità. Questi famosi 120mila euro sono lo stipendio lordo annuale che è, ripeto, inferiore a quello che io ho guadagnato l’anno scorso come professore ordinario all’università di Pisa. E’ un compenso normale che prende un funzionario della Regione, uno stipendio mensile: io non ho intascato 120mila euro, io ho intascato fino ad ora uno stipendio mensile”, sottolinea lo scienziato.

