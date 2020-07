La proroga dello stato di emergenza “è una questione politica, non sanitaria. Per quanto riguarda la sanità, infatti, non siamo più in emergenza, ma in una situazione quasi ordinaria. Anche se preoccupa quanto sta accadendo attorno a noi: Spagna, Germania, Balcani. Sono situazioni che devono ricordarci che il virus non è sparito con il caldo e dobbiamo mantenere alta la guardia”. Lo sostiene Pier Luigi Lopalco epidemiologo dell’università di Pisa e consulente della Regione Puglia per l’emergenza Covid-19 a proposito del prolungamento dello stato di emergenza deciso dal Governo.

