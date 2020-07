“Per costruire un vaccino ci vuole il tempo che ci vuole. Nel frattempo non è vero che non abbiamo armi contro il coronavirus. La sorveglianza e il ‘contact tracing’ possono rallentare la diffusione fino a spegnerla del tutto (in Italia lo abbiamo fatto) e i nuovi ammalati possono ricevere cure ed assistenza di qualità molto superiore rispetto a qualche mese fa”. E’ l’analisi dell’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, in un post su Facebook. “Concentriamo allora su questi aspetti – prosegue – Investiamo in prevenzione durante i mesi estivi in modo da essere preparati in autunno con un adeguato numero di tracciatori ed una capacità di laboratorio sufficiente. Nel frattempo un vaccino arriverà, secondo i modi e i tempi previsti dalla scienza”.

Fonte