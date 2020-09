“La dittatura del tampone” fatto “per eccesso di prudenza”, utilizzato ‘in massa’ su persone asintomatiche, rischia di mandare “in tilt” il sistema producendo il “pericolo enorme” di una “sanità pubblica difensiva”. E’ il monito di Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’università di Pisa, consulente della Regione Puglia per l’emergenza coronavirus e candidato alle elezioni regionali al fianco del governatore Pd Michele Emiliano. Una riflessione che l’esperto mette oggi nero su bianco in un post su Facebook, avvertendo che – senza trovare un giusto equilibrio fra il bisogno di contenere i contagi da Covid-19 e l’incubo di un blocco del Paese – c’è in agguato “la vecchia e ben nota vittoria di Pirro”.

