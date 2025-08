Lookman infuriato: il rifiuto dell’Atalanta scuote il mercato

L’attualità calcistica è segnata dalle tensioni tra Ademola Lookman e l’Atalanta. L’attaccante nigeriano, che aveva trovato un accordo con l’Inter per un contratto da 4,5 milioni di euro netti all’anno fino al 2030, ha manifestato il suo disappunto dopo il rifiuto della società bergamasca di lasciarlo partire.

Lookman ha fatto sapere il suo malcontento attraverso i social media, rimuovendo tutte le immagini che lo ritraevano con la maglia dell’Atalanta dal suo profilo Instagram, oltre a cancellare la dizione “giocatore dell’Atalanta” dalla biografia e a smettere di seguire l’account ufficiale del club. Questo comportamento rappresenta un chiaro segnale verso la dirigenza.

Al momento, l’attaccante è costretto a rimanere lontano dai campi a causa di un infortunio al polpaccio, che lo esclude dall’amichevole contro il Lipsia. Nonostante la sua attuale condizione fisica, il malessere per la mancata cessione è evidente.

Il direttore generale dell’Atalanta, Luca Percassi, ha recentemente commentato la situazione, dichiarando che Lookman ha espresso da tempo il desiderio di trasferirsi. In passato, durante un interesse del PSG, il giocatore aveva persino chiesto di non essere convocato per la prima di campionato a causa di “ragioni di mercato”.

Lookman pare intenzionato a prendere misure drastiche per forzare una partenza, ma l’Atalanta ha dimostrato di essere un club deciso e non facile da trattare sul mercato.