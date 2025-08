Lookman, il futuro incerto: Inter e Atalanta al bivio

L’affare che riguarda Ademola Lookman sta sollevando notevoli polemiche nel contesto calcistico italiano. La situazione attuale mette in evidenza errori da parte dell’Inter, dei suoi agenti e dello stesso giocatore, che ha creato confusione attraverso dichiarazioni poco chiare sui social.

La questione è emersa in seguito a una proposta di trasferimento da parte dell’Inter, che ha offerto circa 42 milioni di euro più bonus per il talento nigeriano, senza tenere conto delle aspettative economiche dell’Atalanta, guidata da Luca Percassi. I bonus inclusi nell’offerta non sono legati al rendimento del calciatore, bensì al successo della squadra, creando ulteriori malintesi tra le parti.

L’Atalanta ha in passato manifestato l’intenzione di cedere Lookman, in particolare in un momento in cui il rapporto tra lui e l’allenatore Gasperini era teso. Percassi, tuttavia, ha sempre affermato che la decisione finale sulla cessione sarebbe stata presa secondo le condizioni di mercato, prevedendo una valutazione di almeno 50 milioni di euro per il giocatore, che ha dimostrato di essere un attaccante prolifico.

Negli ultimi giorni, la gestione della situazione da parte dell’Inter ha suscitato malumori, sia nei ranghi del club bergamasco che tra gli investitori americani. Oltre a ciò, l’interesse di altre squadre, come il Napoli, si sta intensificando. In questo scenario, emerge la necessità per l’Inter di rivedere la propria offerta e riallacciare i cordiali rapporti con Percassi per evitare di perdere definitivamente il calciatore. La situazione rivela l’importanza delle dinamiche di mercato e delle relazioni tra i club.