Lookman e Koopmeiners via dall'Atalanta?

Luca Percassi ha parlato del futuro di Teun Koopmeiners e Ademola Lookman in casa Atalanta. Ecco le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Dea ai microfoni di Sky Sport: “Diciamo che ripercorro sempre quello che è il concetto di mio papà: siamo l’Atalanta, dobbiamo mantenere la nostra identità e i nostri obiettivi. Per la prima volta l’anno scorso tutti ci eravamo posti l’obiettivo di confermare tutti i big che erano stati protagonisti dell’annata straordinaria. Si è partiti da questa idea, la conferma di tutti i nostri titolari. Eravamo preparati a eventuali turbolenze, non ci aspettavamo determinate cose, ma siamo molto tranquilli, c’è disponibilità a investire, siamo pronti a farlo e a cogliere opportunità, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Su Koopmeiners e Lookman: “Perdere sia Koopmeiners che Lookman? Siamo molto tranquilli, la nostra idea condivisa da tutti era quella di non far partire i titolari per la prima volta nella nostra storia. Rispettiamo tutti i nostri impegni come società e non vediamo l’ora finisca questo mercato. Siamo anche stati sfortunati con l’infortunio di Scamacca, un grande dispiacere. Sarà sempre l’Atalanta a decidere il futuro dei giocatori per il bene della società”.