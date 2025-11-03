21.3 C
Look incredibili al LACMA Gala di Los Angeles: moda e arte

Da stranotizie
Look incredibili al LACMA Gala di Los Angeles: moda e arte

Sabato sera, Los Angeles ha ospitato il LACMA Art + Film Gala, un evento che celebra l’unione tra il cinema, l’arte e la moda. Creato da Eva Chow e presieduto da Leonardo DiCaprio, l’evento ha mantenuto la sua doppia anima filantropica e stilistica, grazie alla collaborazione con Gucci, sponsor ufficiale.

Sul red carpet, le celebrità hanno osato con look audaci e scenografici, mescolando sensualità, ironia e accenti vintage. Tra le apparizioni più note, la coppia madre-figlia Kaia Gerber e Cindy Crawford ha attirato l’attenzione con i loro abiti coordinati: rosso per Kaia e oro per Cindy, creando un momento di pura eleganza generazionale.

La top model italiana Vittoria Ceretti ha indossato un abito dorato Gucci, caratterizzato da uno scollo profondo e un’eleganza hollywoodiana che ha colpito tutti. Elle Fanning ha optato per un look da fiaba moderna con un abito azzurro in pizzo e un cappotto in faux fur tono su tono, mostrando un’aria delicata e al contempo decisa.

Molte celebrità hanno scelto ispirazioni floreali, come Demi Moore in Gucci, che ha indossato un abito trasparente con motivi botanici. Oltre a queste, Angela Bassett e Salma Hayek si sono distinte nel loro rispettivo stile, indossando abiti firmati Gucci.

Insomma, il LACMA Art + Film Gala si è riconfermato come uno dei momenti più glamour del calendario di Hollywood, dove moda e arte si intrecciano in un palcoscenico unico.

Articolo precedente
Unità sociosanitarie a Roma: un progetto contro gli stereotipi
Articolo successivo
Sting in Italia: date e biglietti per il STING 3.0 WORLD TOUR!
