Look di Sanremo 2024, le anticipazioni sui big: “Mahmood mostrerà molto”

Non solo canzoni, interviste ed esibizioni, il Festival della Canzone Italiana è fatto anche di fashion. Stamani Santo Pirrotta ha dato delle anticipazioni sui look di Sanremo 2024. Paola Perego nel suo programma Citofonare Rai Due ha chiesto al giornalista qualche novità sugli outfit che vedremo al Teatro Ariston: “Sanremo è musica senza dubbio, i cantanti meravigliosi sono i protagonisti, però ragazzi diciamocelo Sanremo è fatto anche di moda e vestiti. Anche queste sono cose che interessano chi guarda il Festival. ‘Vediamo com’è pettinata quella, che bel vestito, guarda che scarpe stupende’. Io mi metto come le signore da casa a guardare a giudicare e criticare. Diventiamo tutte criticone ‘guarda quello com’è vestito, gli stava male“.

Novità sui look di Sanremo 2024: “Mahmood stupirà e mostrerà molto”.

Pirrotta ha rivelato che Mahmood punterà sul “minimalismo”, poca stoffa e molta carne, Loredana Bertè stupirà con la semplicità e Alessandra Amoroso si farà vestire da marchi stranieri.

“Ho delle belle anticipazioni sui look di Sanremo. Iniziamo da Mahmood che avrà un nud3 look e farà vedere molto. Lui l’ho incontrato qualche giorno fa ed è perfetto, in una forma pazzesca, super. Se avrà una tuta gold? Come ho detto farà vedere molto. Una che ci stupirà tutti tantissimo sarà Loredana Bertè. Siamo abituati ai suoi abiti, ma questa volta Loredana non punta sulla stravaganza, ma si è affidata a una maison molto importante e famosa. Non la dico, ma ho visto dei bozzetti. Indosserà una cravatta tutte le sere. lei ha detto che la vera trasgressione adesso è la normalità. E poi c’è Alessandra Amoroso che si è affidata solo a dei brand internazionali. Questa è la scelta che ha fatto”.

Intanto Mahmood ci ha dato un’anteprima di quello che vedremo al Festival…