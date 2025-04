Lontano dal resto del mondo ma aperto al mondo: il paese “nuovo” che si svela ai visitatori con le sue meraviglie color ocra

Una decisione improvvisa ha portato a un viaggio in Arabia Saudita, attratta dall’idea di esplorare un Mar Rosso meno turistico. Il paese, aperto al turismo solo dal settembre 2019, accoglie principalmente visitatori religiosi per il pellegrinaggio alla Mecca. Le informazioni sul viaggio sono state rintracciate su visitsaudi.com.

La società saudita è ancora molto influenzata dalla religione, con aspetti di separazione tra uomini e donne, ma gli atteggiamenti verso i turisti sono stati cordiali. La vita si svolge prevalentemente in macchina, con pochi pedoni. Un terzo della popolazione è composta da lavoratori stranieri, impossibilitati a ottenere la cittadinanza saudita. La Mecca è off-limits per i non musulmani, mentre Medina offre accesso controllato. Le donne possono guidare e vestire liberamente, ma è consigliabile indossare abiti modesti.

Per spostarsi, si può noleggiare un’auto o utilizzare una rete ferroviaria efficiente. In città, i trasporti pubblici sono limitati, ma anche Uber è un’opzione abbordabile. A Gedda, il centro storico di Al Balad e la Corniche sono tra i luoghi da visitare, mentre a Medina si trova la Moschea del Profeta e la Quba Mosque.

Hegra, vicino ad al-ʿUlā, è un sito archeologico importante. Durante il viaggio, gli alberghi e i ristoranti risultano economici, sebbene al-ʿUlā sia relativamente costosa. Nonostante le sfide infrastrutturali, il viaggio ha offerto un’esperienza culturale unica e positiva, evidenziando la gentilezza della popolazione. La percezione di un turismo in crescita suggerisce un futuro promettente per l’Arabia Saudita come meta turistica.