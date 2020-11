Nella sanità in Calabria ci sono “problematiche molto molto scottanti“. Lo ha detto il neo commissario alla Sanità in Calabria, Guido Longo, in collegamento con Titolo V su Rai3. In Calabria, ha spiegato, “devo ancora arrivarci. Devo vedere un po’ come sta la situazione in modo reale”. “Si scrivono e si dicono tante cose, ma poi le cose bisogna guardarle e valutarle direttamente” aggiunge. “Io sono un uomo delle istituzioni, se il governo mi chiama per un incarico io accetto. Non ho altre problematiche e non me le pongo”. In ogni caso Longo si aspetta “senz’altro” una buona accoglienza dalla Calabria, le cui istituzioni “penso che collaboreranno parecchio con me”. “Le prossime settimane saranno molto impegnative”.

