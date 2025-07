Longiano: polemica sul consigliere Lucio e la sua scelta politica

A Longiano si intensifica il dibattito sul consigliere Giuseppe Lucio, il quale ha scelto di lasciare il gruppo di maggioranza di centro-sinistra per unirsi alla minoranza di Siamo Longiano. La situazione ha suscitato commenti da parte del capogruppo di maggioranza, Marco Cappelli, il quale ha accusato Lucio di mancare di rispetto agli elettori.

In risposta, Lucio ha chiarito di non aver mai richiesto incarichi specifici, sottolineando che l’attuale sindaco, Mauro Graziano, lo aveva presentato come un candidato con capacità adeguate per ruoli di responsabilità. Ha inoltre spiegato che le sue assenze dalle riunioni di maggioranza erano dovute a impegni lavorativi e problemi di salute e non sono state così frequenti come suggerito.

Lucio ha messo in dubbio l’unità della maggioranza, osservando che al suo malessere si sono uniti altri consiglieri, ma è stato l’unico a manifestare apertamente il proprio malcontento. Ha sottolineato che, al momento della sua candidatura, Graziano aveva promesso che la lista sarebbe stata civica e apolitica, impegno che a suo avviso non è stato rispettato.

Il consigliere ha anche richiamato un precedente caso, citando Elisa Giannini, ex capogruppo di minoranza, che dopo aver elogiato Graziano è stata nominata assessora, senza che questo sollevasse polemiche. Lucio ha aggiunto che il suo elettorato lo ha sostenuto per la fiducia nella sua persona, piuttosto che per il partito.

Infine, ha espresso la volontà di continuare a lavorare per il bene della comunità, ponendo l’accento sull’importanza di operare in modo costruttivo, al di là delle dinamiche di partito.