Long Story Short: la nuova serie animata da non perdere

La nuova serie animata di Netflix, Long Story Short, ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, anche prima del suo debutto. Questo segnale di fiducia da parte del gigante dello streaming sorprende, ma al contempo sembra giustificato, data la notorietà del creatore Raphael Bob-Waksberg, famoso per il successo di Bojack Horseman.

Long Story Short sarà disponibile dal 22 agosto e racconta la storia di una famiglia disfunzionale, seguendo le esperienze dei fratelli Schwooper attraverso immagini nostalgiche che spaziano dall’infanzia all’età adulta e viceversa. La trama offre scorci su trionfi e sfide, mescolando momenti divertenti a riflessioni più profonde sulla vita e i legami familiari.

Il cast vocale include nomi noti come Ben Feldman, Abbi Jacobson, Max Greenfield, Lisa Edelstein, Paul Reiser, Nicole Byer e Angelique Cabral, promettendo un’interpretazione vivace e coinvolgente.

In occasione del rinnovo, Bob-Waksberg ha espresso entusiasmo, sottolineando l’attesa per il lancio della serie e la fiducia riposta in essa. Nel frattempo, è stato condiviso anche il trailer ufficiale italiano, che offre un primo sguardo alle dinamiche familiari che caratterizzeranno la serie.