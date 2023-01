Long Covid, sintomi vanno via entro 1 anno in chi ha avuto una malattia lieve

La maggior parte dei sintomi del Long Covid si risolve entro il primo anno dall’infezione nelle persone che hanno avuto una malattia lieve. Queste, in estrema sintesi, sono le conclusioni di uno studio condotto dal KI Research Institute di Kfar Malal, in Israele. I risultati sono stati pubblicati sul British Medical Journal. «Nella stragrande maggioranza dei pazienti, una malattia lieve non porta a morbilità grave o cronica a lungo termine», dice Barak Mizrahi, ricercatore senior presso il KI Research Institute e tra gli autori dello studio.

La maggior parte dei sintomi del Long Covid migliorano nei primi mesi dopo l’infezione

Lo studio ha messo a confronto i dati di migliaia di persone vaccinate e non vaccinate che hanno riportato solo lievi sintomi di Covid-19 e che non sono state ricoverate in ospedale, con i dati di persone risultate negative al virus. Il Long Covid è stato definito come una sindrome post-infezione caratterizzata dalla comparsa e dalla persistenza di sintomi per più di quattro settimane dopo l’infezione iniziale. «Penso che questo studio sia rassicurante in quanto la maggior parte dei sintomi in corso dopo il Covid migliorano nei primi mesi successivi all’infezione acuta», commenta Benjamin Abramoff, direttore della Penn Medicine Post-Covid Assessment and Recovery Clinic, che non è stato coinvolto nello studio. Ma non è così per tutti. Abramoff ha detto che la sua clinica continua a vedere molti pazienti con gravi sintomi del Long Covid, che durano più di un anno dopo l’infezione. «Questo è particolarmente vero in quegli individui che hanno avuto gravi sintomi persistenti subito dopo la loro infezione acuta», spiega Abramoff, che guida una collaborazione sul Long Covid dell’American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation.

Annebbiamento e vertigini tra i sintomi più frequenti del Long Covid

Nello studio i ricercatori israeliani hanno analizzato le cartelle cliniche di quasi 300mila persone con diagnosi di infezione Covid-19 lieve e hanno confrontato la loro salute nel corso dell’anno successivo con quella di circa 300mila persone che non avevano il Covid. L’età media di chi è risultato positivo al Covid era di 25 anni, e il 51% era di sesso femminile. I ricercatori hanno cercato 65 condizioni che sono state associate al Long Covid e le hanno suddivise in due periodi di tempo: presto, o i primi 30-180 giorni dopo aver preso il Covid; e in ritardo, o da 180 a 360 giorni dopo l’infezione. Dopo aver considerato fattori come l’età, il sesso, l’uso di alcol e tabacco, le condizioni preesistenti e le diverse varianti di Covid-19, i ricercatori hanno riscontrato un rischio significativo di annebbiamento del cervello, perdita dell’olfatto e del gusto, problemi respiratori, vertigini e debolezza, palpitazioni cardiache e mal di gola sia nei periodi precoci che tardivi.

Essere vaccinati ha ridotto il rischio di problemi respiratori

Dolore toracico, tosse, perdita di capelli, dolori muscolari e articolari e disturbi respiratori sono aumentati significativamente solo durante la fase iniziale. La difficoltà respiratoria è stato il sintomo più comune riportato. Lo studio indica che essere vaccinati ha ridotto il rischio di problemi respiratori, ma i ricercatori hanno scoperto che gli individui vaccinati avevano un «rischio simile per altri esiti rispetto ai pazienti infetti non vaccinati». «A causa delle dimensioni dello studio, è stato possibile esaminare il cambiamento nella prevalenza dei sintomi nel tempo e gli effetti di altri fattori sui sintomi persistenti», spiega Peter Openshaw, professore di medicina sperimentale all’Imperial College di Londra, altro scienziato non coinvolti nello studio. «I disturbi dell’olfatto in genere si risolvono dopo circa 9 mesi, ma quando erano presenti cambiamenti di concentrazione e memoria questi tendevano a essere più persistenti», aggiunge.

I pazienti con Covid-19 lieve riportano pochi sintomi persistenti

Nello studio sono emerse solo lievi differenze tra uomini e donne, ma i bambini sono risultati avere meno sintomi iniziali rispetto agli adulti, che per lo più sono scomparsi entro la fine dell’anno. Non sono state riscontrate differenze reali tra le infezioni causate dalla variante originale di Sars-CoV-2 (da marzo 2020 a novembre 2020), della variante Alpha (da gennaio 2021 ad aprile 2021) e dalla variante Delta (da luglio 2021 a ottobre 2021). «I pazienti con Covid-19 lieve avevano un rischio maggiore di un numero limitato di esiti di salute, con solo pochi sintomi persistenti a un anno dall’infezione da Sars-CoV-2 e il loro rischio diminuiva con il tempo dall’infezione», sottolinea Mizrahi. Tuttavia, «non stiamo affermando che non ci sono pazienti che soffrono di sintomi del Long Covid come dispnea (difficoltà a respirare), debolezza, deterioramento cognitivo ecc.», continua. «Il nostro studio non contraddice l’evidenza che un piccolo numero di pazienti soffra di sintomi di lunga durata, come si è visto in questa analisi», conclude.