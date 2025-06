Long Covid: Nuove Varianti Genetiche e Rischi Associati

Il "long Covid" rappresenta una crescente sfida per i sistemi sanitari globali, con il 10-20% delle persone infette da COVID-19 che presenta sintomi a lungo termine. Un nuovo studio, pubblicato su Nature Genetics, segna un passo avanti nella comprensione di questa condizione debilitante, che implica sintomi come stanchezza cronica e difficoltà respiratorie.

La ricerca, frutto della collaborazione di 24 istituti in 16 nazioni, ha identificato varianti genetiche associate al rischio di sviluppare il long Covid. In particolare, sono stati analizzati i dati genetici di 6.450 pazienti con long Covid, confrontati con oltre un milione di controlli sani. È emerso un locus genetico sul cromosoma 6, vicino al gene FOXP4, noto per il suo ruolo nelle infezioni respiratorie.

La validazione del risultato è stata effettuata su un campione più ampio di 9.500 pazienti e oltre 700.000 controlli, rivelando che la presenza della variante genetica può aumentare il rischio di sviluppare il long Covid del 60%. Questa scoperta evidenzia come la genetica individuale influisca sulla suscettibilità a questa sindrome, aprendo la strada a identificazione precoce delle persone a rischio e a possibili miglioramenti nella pratica clinica.

L’Italia ha dato un contributo significativo a questo studio attraverso la partecipazione di enti come l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione COVID-19 Genomic Study, coordinata da Alessandra Renieri. La ricerca rappresenta un esempio di cooperazione internazionale essenziale per affrontare le complesse patologie legate al COVID-19 e comprende fattori di rischio per futuri trattamenti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net