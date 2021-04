QUANDO ci sembra di esserne fuori, ecco che stanchezza, dolori sparsi per il corpo e respiro corto ci ricordano che la sofferenza non è ancora andata via. E’ il Long Covid, una sindrome post-virale con sintomi debilitanti multiorgano che, anche dopo settimane, non passano, persino dopo la negatività al tampone. Molto più di una semplice convalescenza tanto che nei giorni scorsi, anche il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge, ha dichiarato: “Per le autorità sanitarie il Long Covid 19 deve diventare, da subito, una priorità”. Raccogliendo quest’invito, l’Istituto Superiore di Sanità, che sull’argomento ha già pubblicato delle informazioni accessibili a tutti sul sito istituzionale, ha da poco costituito un gruppo di lavoro per capirne di più e mettere a punto un documento alla cui stesura partecipano anche i medici di medicina generale.

Che cos’è il Long Covid

Il presidente della Società italiana di medicina generale e delle Cure Primarie (Simg), Claudio Cricelli, ha fatto il punto sul Long Covid e su come affrontare i sintomi. Soprattutto chi è stato colpito dall’infezione da coronavirus in modo grave, viene colpito dalla sindrome post-Covid-19 caratterizzata da tutte le conseguenze che anche per mesi l’infezione da coronavirus porta ai pazienti che l’hanno contratta, in particolare in chi ha sviluppato la malattia in modo moderato o grave, con polmonite. Le conseguenze riportate in letteratura, e sul campo, sono a livello sistemico: polmonare, cardiologico, renale, epatico, neurologico. Il danno d’organo causato da un’eccessiva risposta infiammatoria attivata dal virus, ma anche una reazione autoimmune indotta dal virus stesso potrebbero essere responsabili dei sintomi del Long Covid.

Quali sono i sintomi e quanto durano

Avere postumi da Covid non è affatto un evento raro. “Accade molto frequentemente che i pazienti che hanno avuto il Covid-19 lamentino sintomi come stanchezza, mal di testa, affanno, spossatezza, anosmia, debolezza muscolare”, spiega Cricelli che aggiunge: “C’è chi si porta dietro una febbricola strisciante, la cosiddetta ‘nebbia cerebrale’, disturbi gastrointestinali come diarrea oppure manifestazioni cutanee e perdita di capelli. Si tratta di disfunzioni che si presentano anche dopo aver contratto altre malattie infettive o la stessa influenza”. Quanto durano? “Dipende dai casi, ma spesso si arriva anche a 2-3 mesi dopo la negativizzazione del tampone”, risponde il presidente della Simg. Le donne sembrano avere il doppio delle probabilità di sviluppare il Long Covid, rispetto agli uomini, ma solo fino a circa 60 anni, quando il livello di rischio diventa simile. Oltre all’essere donne anche l’età avanzata e un indice di massa corporea più alto sembrano essere fattori di rischio.

Check-up post Covid

Dopo aver superato l’infezione, sembra inopportuno lamentarsi per la stanchezza o una difficoltà respiratoria, eppure chi soffre di Long Covid spesso si descrive come un ‘vegetale’ perché si sente completamente senza forze, insomma non guarito. Che fare allora per tornare a sentirsi bene? Alcuni centri ambulatoriali o strutture private stanno proponendo dei veri e propri ‘check up post Covid’ che prevedono esami specifici per i polmoni (per esempio, il test del cammino e la Tac al torace) e soprattutto, in via preliminare, esami di laboratorio. Sono utili? “Non servono a niente perché si controlla la macchina se si sa qual è il guasto possibile”, avverte Cricelli. “Gran parte delle malattie virali spesso presentano sintomi di questo tipo e il Covid non fa eccezione, ma dobbiamo ancora studiare a fondo le cause di questo malessere. Quanto agli esami del sangue, i marker infiammatori come la Pcr o la Ves piuttosto che la Tac ai polmoni vengono fatti normalmente perché si tratta di soggetti che si sono ammalati di Covid e che continuano ad essere curati in quanto non possono essere considerati guariti del tutto”.

Come si curano i sintomi

Visto che i sintomi possono durare a lungo ed essere anche molto invalidanti, cosa può prescrivere il medico? “Non sappiamo se possiamo curare oppure no il Long Covid perchè non abbiamo cure specifiche”, chiarisce Cricelli. “Inutile rifilare integratori per combattere la stanchezza: bisogna aspettare che passi, fare una vigile attesa e nel frattempo aiutarsi con riposo e una buona alimentazione”. I singoli sintomi, però, si possono curare o meglio tenere a bada con antidolorifici comuni o farmaci legati ai singoli disturbi: “Possiamo curare il mal di testa prescrivendo farmaci antiemicranici, la tosse con degli sciroppi e i dolori ossei con un anti-dolorifico. Di più non possiamo fare fino a quando non capiremo se all’origine del Long Covid c’è un danno del sistema immunitario o la persistenza del virus con una bassa carica virale”. Ci sono poi sintomi meno comuni come la perdita dei capelli reversibile in 2 mesi e il diabete post covid, sindrome slatentizzata dall’uso di corticosteroidi nei pazienti dove sono stati utilizzati per una sintomatologia moderata/grave.

Le terapie riabilitative

In caso di dispnea cronicizzata, specie come esito di polmonite interstiziale, può essere utile una specifica terapia riabilitativa respiratoria per recuperare il tessuto danneggiato dai focolai multipli della polmonite. I pazienti dovrebbero fare ginnastica respiratoria, per poi a poco a poco tornare alla vita di tutti i giorni. Tra i sintomi più frequenti e che si recuperano dopo più tempo ci sono la perdita dell’olfatto e del gusto. Secondo uno studio del Centro per l’olfatto e il gusto presso l’ospedale universitario Carl Gustav Carus di Dresda anche in questi casi potrebbe essere d’aiuto una terapia riabilitativa, una sorta di ‘training olfattivo’ che viene effettuato attraverso ripetuti trattamenti di 20′-30′ con essenze come rosa, eucalipto, chiodo di garofano, limone, per 12 settimane. Ogni giorno, al mattino e alla sera, si dovrebbe dedicare almeno mezzo minuto a cercare di percepire ogni profumo e l’esercizio dovrebbe essere svolto regolarmente per un periodo di tempo più lungo possibile. “Mi sembra un rimedio di cui si può fare a meno”, commenta Cricelli: “L’unica cosa è lasciare all’organismo il tempo di sbarazzarsi del tutto di ogni traccia dell’infezione. Man mano che studiando ne sapremo di più, elaboreremo delle Linee guida per il trattamento di questa sindrome così come abbiamo fatto fornendo indicazioni per le cure domiciliari del Covid”.