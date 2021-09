Ormai lo sappiamo, Covid porta spesso con sé strascichi persistenti con sintomi, dalla stanchezza ai dolori muscolari, che durano mesi e mesi. Lo conferma oggi un vasto studio, pubblicato su The Lancet, che mostra che anche a distanza di un anno un’ampia fetta di persone guarite dal virus, circa la metà, hanno ancora almeno un sintomo. E uno su tre dopo 12 mesi sperimenta ancora affanno e difficoltà respiratorie.

Lo studio, cui ha preso parte l’Accademia cinese delle Scienze mediche del Centro di Wuhan, ha incluso pazienti cinesi ricoverati, molti dei quali dunque con forme gravi della malattia. I dati sostanziano e confermano le prove raccolte su Long Covid e la necessità di gestire queste nuove patologie.

Lo studio su Long Covid

I ricercatori hanno analizzato la situazione clinica di quasi 1.300 persone colpite dal coronavirus, di età media pari a 57 anni, ricoverate in Cina nella prima fase della pandemia. Gli autori hanno monitorato i sintomi a distanza di 6 e 12 mesi dopo le dimissioni dall’ospedale. La buona notizia è che in generale passato questo tempo le persone stanno meglio e sparisce la maggior parte delle manifestazioni cliniche associate all’infezione. Tuttavia, per almeno un individuo su due rimane almeno un sintomo, anche dopo 12 mesi.

Stanchezza e affanno, anche dopo 12 mesi

Fra i problemi comuni di Long Covid ci sono la stanchezza e la debolezza muscolare. Anche i polmoni sono fra gli organi più bersagliati: dopo 1 anno un terzo dei guariti presenta ancora dispnea (ovvero fiato corto, affanno). “Lo studio è interessante perché rafforza le prove che stiamo raccogliendo sui sintomi di Covid-19 a lungo termine”, sottolinea Luca Richeldi, Primario di Pneumologia al Policlinico Universitario Agostino Gemelli e Presidente della Società Italiana di Pneumologia. “I dati risultano più o meno in linea con quelli di altri studi svolti in vari paesi”. La dispnea colpisce di più le persone che hanno avuto una polmonite Covid e hanno avuto bisogno di ricevere ossigeno o sono state intubate.

Lo studio di Wuhan mostra infatti che fra i guariti da forme gravi dopo 12 mesi circa il 39% ha ancora affanno, mentre fra chi ha avuto forme medie o lievi la quota si ferma al 25%. Insomma anche chi non è anziano o particolarmente a rischio potrebbe andare incontro a Long Covid. “Lo studio – rimarca Richeldi – conferma che anche i pazienti con Covid moderato, che non hanno avuto bisogno della ventilazione, possono comunque avere dei sintomi per un anno o forse più”. Ancora non sappiamo se i disturbi durano anche più di un anno. “Il punto – precisa Richeldi – è che ancora non conosciamo l’andamento di queste manifestazioni”.

Dispnea, spesso non diminuisce

In assoluto non è il primo caso di strascichi dopo una polmonite non Covid o un’infezione virale. “Non è la prima volta osserviamo episodi di dispnea dopo una polmonite”, commenta l’esperto, “anche se probabilmente in quella da Sars-Cov-2 i casi sono in proporzione più numerosi”. Inoltre, i dati sulla dispnea sono interessanti anche per un’altra ragione. “Se gli altri sintomi sistemici diminuiscono nei secondi sei mesi dopo la guarigione”, sottolinea l’esperto, “dallo studio su Lancet emerge che al contrario i casi di dispnea rimangono stabili o addirittura crescono leggermente”. Si tratta di una conferma della proporzione e dell’entità del problema, prosegue l’esperto, e sarà importante studiare delle soluzioni e dei piani di presa in carico di questi pazienti, complessivamente molto numerosi.

Affanno e fiato corto non sono gli unici disturbi per i polmoni. “In specifiche situazioni, in presenza di Covid grave e magari di una particolare storia clinica si parla di segni di fibrosi polmonare”, precisa Richeldi, “ovvero cicatrici sul polmone con una compromissione respiratoria cronica. Si stima che un po’ meno di un terzo dei guariti, soprattutto quelli che hanno avuto sintomi importanti, possa andare incontro a questo problema. Attualmente i trattamenti usati per gestire questi pazienti sono sperimentali e sono in corso di studio”. Insomma, in attesa che di saperne di più e trovare nuove strade terapeutiche usiamo le armi a nostra disposizione, dalla vaccinazione alle altre misure protettive.