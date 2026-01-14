13.4 C
Londra migliore destinazione gastronomica

Da stranotizie
Molti non vedono l’ora di scoprire cosa ci riserva il nuovo anno. Se stai pianificando i tuoi viaggi, TripAdvisor ha analizzato 12 mesi di recensioni della sua community globale di viaggiatori per scegliere i vincitori dei “Travellers’ Choice Awards: Best of the Best Destinations”.

Per il 2026, TripAdvisor ha selezionato 270 destinazioni in 60 paesi in tutto il mondo, analizzando a fondo i vincitori e i consigli per le destinazioni di tendenza, culturali e storiche, gastronomiche, per viaggiatori solitari e altro ancora. Londra è stata nominata la migliore destinazione gastronomica al mondo.

La scena culinaria di Londra è incredibile, grazie al melting pot di culture che permette di trovare qualsiasi tipo di cibo. La lista delle prime 10 città per le destinazioni gastronomiche include: Londra, Dubai, Roma, Hong Kong, Parigi, Maiorca, Doha, Creta, Bangkok e Marrakech.

Oltre ad essere la migliore destinazione al mondo per il cibo, Londra è anche la seconda destinazione al mondo, la numero 1 nel Regno Unito, la terza migliore destinazione al mondo per viaggi in solitaria e la seconda migliore destinazione culturale al mondo. La città offre delizioso cibo di strada, musei di livello mondiale, ristoranti stellati Michelin, luoghi mozzafiato da visitare e consigli economici.

