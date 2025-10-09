Londra celebra la maternità con una statua innovativa

Questo ottobre, Londra ospiterà un evento culturale unico: l’inaugurazione di una statua pubblica che celebra la realtà autentica della maternità.

La statua, chiamata Mother Vérité, è un’opera in bronzo alta circa due metri, realizzata dall’artista britannica Rayvenn Shaleigha D’Clark, in collaborazione con Chelsea Hirschhorn, fondatore di Frida. Sarà posizionata all’esterno del Lindo Wing dell’ospedale St Mary, scelta strategica che contrasta con gli annunci di nascita reali, tradizionalmente idealizzati. L’opera mette in evidenza le dure verità della vita postpartum, spesso trascurate nell’arte pubblica.

Il giorno successivo, la statua si trasferirà a Portman Square, dove rimarrà in esposizione durante la Frieze London Art Fair. A livello globale, le donne sono gravemente sottorappresentate nei monumenti. A Londra, solo il 4% delle statue rappresenta donne, e pochissime mostrano il ruolo di madre. Il parto e il successivo percorso postpartum, pur essendo esperienze universali, sono state frequentemente ignorate dalla cultura e dai media.

Mother Vérité sfida questa invisibilità. La figura bronzea ritrae una madre che tiene in braccio il suo neonato, evidenziando dettagli onesti come il corpo postpartum. D’Clark, un’artista autodidatta, ha catturato le esperienze di un gruppo diversificato di donne, utilizzando una combinazione innovativa di fusione in diretta e rendering 3D. Il risultato unisce artigianato antico e tecnologia moderna.

La creazione di Hirschhorn e D’Clark rappresenta un’importante dichiarazione globale. La scelta di Londra, un mercato significativo per Frida, sottolinea la volontà di ridefinire il riconoscimento pubblico, collocando una madre postpartum tra gli eroi e i leader della società. Mother Vérité è un promemoria duraturo della forza delle madri, meritevoli di visibilità e onore nella vita pubblica.