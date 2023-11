Londra 2024, Alex Schwazer ci sarà? Al Grande Fratello inquilini pensano a sciopero fame

Il caso Alex Schwazer continua a tenere banco al Grande Fratello 2023. Lo sportivo negli ultimi giorni ha manifestato la sua preoccupazione circa il suo futuro e la sua partecipazione alle Olimpiadi. Il concorrente non riesce a essere sereno. Chiamato in Mystery, Alfonso Signorini gli ha svelato un’anticipazione durante la puntata di lunedì 6 novembre: “Tra poco, o tra pochi giorni, arriverà la sentenza che aspetti da diverso”. Il concorrente si dice felice, perché non sapere è certamente più terribile.

Schwazer non ha mai smesso di allenarsi nella Casa più spiata d’Italia in modo da poter realizzare il suo sogno, ovvero quello di partecipare alle prossime Olimpiadi. Le candidature per i giochi olimpici sarebbero però scadute e lui, ancora in attesa della sentenza sulla sua squalifica per doping, rischia di rimanere tagliato fuori.

Lo sciopero della fame: l’idea dei concorrenti del GF

Massimiliano Varrese ha svelato intanto che alcuni concorrenti del reality starebbero pensando di fare uno sciopero della fame per aiutare Alex Schwazer. “Se parte da noi, se facciamo anche un appello in inglese potrebbe iniziare a fare il giro di tuta Italia e potrebbe muoversi un bordello di gente”, ha sottolineato l’attore.

Il messaggio della mamma

Durante la puntata di ieri per Schwazer è intanto arrivato un messaggio da sua madre per aiutarlo in questo momento difficile: “Caro Alex, io sono molto orgogliosa per come ti stai comportando. Sei sempre stato una brava persona, sin da bambino non sei mai stato fermo”. Sullo sfondo ci sono foto di Alex da bambino, Alex coi genitori, la commozione e la felicità della famiglia e la donna conclude: “Siamo tutti vicini a te e siamo tutti orgogliosi di te”. Il marciatore è commosso, una sorpresa che gli serviva e senza titubanze e con le lacrime negli occhi dice: “Voglio ringraziare i miei genitori, perché sono accanto alla mia famiglia e senza di loro non sarebbe possibile fare questo percorso”.

Il conduttore esplora un lato di Alex inedito, l’Alex bambino, il figlio, ma il concorrente ricorda lo sprone costante della sua famiglia: “I miei genitori mi hanno sempre aiutato a inseguire i miei sogni”. Sono stati un esempio da seguire e da emulare per diventare il miglior genitore possibile e, oggi, che ha due figli, riesce a comprendere i gesti e i sacrifici di sua madre e di suo padre.

Alfonso Signorini, però, si chiede se Alex sia mai stato ribelle, il concorrente ricorda di essere sempre stato interessato allo sport, alle mete da raggiungere. Non ci sono state ombre fino a quel fatidico errore. Anche Cesara Buonamici ha notato la tristezza e l’afflizione che hanno invaso l’animo del concorrente e afferma: “Noi speriamo che tu possa dimostrare che dall’inferno si possa ritornare”. “Speriamo di festeggiare con te” ha consluso il conduttore, sperando che Alex non sia l’eliminato di questa sera e festeggiare insieme la riuscita dei suoi sacrifici e delle sue attese.