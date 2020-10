“Il ragazzo, Willy, non è assolutamente caduto a terra, non ha avuto traumi”. Si contraddicono, non sanno i nomi delle persone con cui erano usciti, non sanno quanta gente sia intervenuta nella rissa. Hanno visto poco o niente, perché era “una bella ammucchiata”. L’unica cosa che sanno è che loro non hanno colpito Willy Monteiro Duarte, il 21enne di origini capoverdiane ucciso a Colleferro il 6 settembre.

Ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il conferimento della medaglia d’oro al Valore Civile alla memoria del ragazzo. “Con eccezionale slancio altruistico e straordinaria determinazione, dando prova di spiccata sensibilità e di attenzione ai bisogni del prossimo, interveniva in difesa di un amico in difficoltà, cercando di favorire la soluzione pacifica di un’accesa discussione”, si legge nelle motivazioni.

Willy, infatti, era intervenuto nella rissa per cercare di difendere un suo compagno di classe. Ed è stato lasciato senza vita su un marciapiedi a pochi passi dalla stazione dei carabinieri nel centro di Colleferro.

Eppure chi è accusato di quell’omicidio, i due fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, non sanno, non ricordano. Nessuno di loro lo ha toccato. “Io, Willy – si legge nel verbale dell’interrogatorio di garanzia di Gabriele Bianchi – se lei mi dovesse dire come era fatto, come era vestito, io proprio non lo ricordo. Cioè, io l’ho raffigurato, l’ho visto per la prima volta in tv, dopo che ho sentito dire tutte quelle cose brutte nei miei confronti, nei confronti di mio fratello. Cioè, io Willy non l’ho sfiorato neanche con un dito” .

Gabriele, all’inizio dell’interrogatorio, aveva cercato di negare al giudice il fatto che prima di intervenire sulla rissa lui, il fratello e tre amici stessero facendo sesso con tre ragazze. “Io ce tengo veramente alla mia donna” , si giustifica. La sua compagna, Silvia Ladaga, è in dolce attesa. Gabriele Bianchi, accusato come gli altri tre indagati di omicidio volontario, fornisce al giudice Giuseppe Boccarrato una ricostruzione contorta e nebulosa rispetto alla quale lui si dipende come una figura marginale. Lui e suo fratello. “Se io dovessi dire chi ha colpito Willy, direi una bugia” , dice. Perché tutto si è svolto in un “flash” e perché lui non riusciva a vedere. Parla di una spinta e poi dice di avere notato la vittima, “che si stava solamente difendendo”, cadere in ginocchio. Il magistrato lo incalza, dice che se Willy fosse stato spinto, non sarebbe caduto in ginocchio. A quel punto Gabriele Bianchi spiega di non avere visto bene. ” Willy era circondato, proprio circondato, non era soltanto…. era anche dietro… I suoi amici magari cercavano di allontanare i ragazzi che stavano avanti, capisce? Quindi, tra le spinte e cose, tenute, magari Willy è caduto in ginocchio, questo sto dicendo, che poi dopo è stato un colpo, questo purtroppo io non lo so”.

E, in un verbale che ha tutta l’aria di una recita a copione, il 26enne chiede scusa per l’unica responsabilità che ammette: ” Una spinta fortissima ” a Emanuele Cenciarelli, amico della vittima. ” Ho sbagliato al cento per cento, ma io non vedo l’ora di rivederlo sto ragazzo e chiedergli scusa”. Suo fratello minore, Marco, ammette invece di avere spinto la vittima. Alla spinta, però, incalzato dal giudice e dal pm, aggiunge un calcio. “Ho dato solo una spinta, con il calcio, sicuramente il calcio l’ho preso qua alle gambe, ma non al torace direttamente un calcio pieno, assolutamente io, essendo che ero agitato per i miei amici, non sapevo che cosa era successo, ho dato tipo, talmente tanta gente… c’erano delle mani….io ho datto tipo boom, solo la spinta”. Il gip chiede di chiarire. “No, tipo così tuum, spinta, poi sono arrivate le mani, il calcio è arrivato dopo ma sarà arrivato alle gambe”. Nulla di violento, dicono. Eppure, secondo l’autopsia sul corpo del ragazzo, le botte sono state così forti da avergli “spappolato” gli organi.

