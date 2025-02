L’ombra del voto di scambio con il clan Mallardo

Venticinque arresti sono stati effettuati a Giugliano, in provincia di Napoli, tra cui quello dell’ex sindaco Antonio Poziello. L’operazione, condotta dai carabinieri del Ros con la Dda, ha fatto luce sulle attività del clan Mallardo, parte dell’ “Alleanza di Secondigliano”, che si è occupato di risolvere controversie private e ha cercato di influenzare le elezioni comunali di settembre 2020. I reati contestati comprendono associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso, estorsione, usura e corruzione.

Antonio Poziello, sindaco di Giugliano dal 2015 al 2020, è accusato di aver facilitato attività illegali, compresi presunti illeciti nella gestione del servizio rifiuti. Nonostante la richiesta del pm di Napoli Nord di arresto ai domiciliari, il gip ha respinto la domanda. Tra gli arrestati ci sono anche consiglieri comunali e membri influenti del clan. In tutto, sono state emesse 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 5 ai domiciliari.

Il gip ha disposto il sequestro di beni per alcuni milioni di euro, come terreni e aziende, i cui guadagni alimentavano il clan. Poziello, nato nel 1971, con solide credenziali accademiche, aveva subito una disfatta elettorale nel 2020 e si era dimesso da consigliere comunale nel 2024 in seguito all’inchiesta giudiziaria. Le indagini suggeriscono che ha agito come intermediario per favorire l’azienda Teknoservice nell’assegnazione di un appalto durante il suo mandato.