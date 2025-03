L’ombelico dei cani: una traccia del passato o un falso mito?

L’ombelico nei cani è un aspetto affascinante ma frequentemente trascurato. Anche se non è facilmente visibile a causa del loro pelo, i cani hanno effettivamente un ombelico, che è il risultato del distacco del cordone ombelicale durante la nascita. Il veterinario spiega che, a differenza degli esseri umani, l’ombelico del cane è una piccola cicatrice che diventa sempre meno evidente man mano che cresce. Quando la cagnolina aspetta cuccioli, un cordone ombelicale si forma per fornire nutrimento e ossigeno. Dopo la nascita, il cordone viene tagliato o si stacca da solo, lasciando una piccola cicatrice, nota come ombelico.

Nei primi giorni di vita, l’ombelico si può notare di più, ma con la crescita del cucciolo diventa meno visibile. Di solito, si trova al centro della pancia, tra il petto e i genitali, somigliando a una piccola piega della pelle. Sebbene sia un processo naturale, in alcuni casi possono verificarsi anomalie come le ernie ombelicali. Se si osservano gonfiore o arrossamento in quella zona, è consigliabile consultare un veterinario.

Dopo la nascita, il cordone ombelicale non ha più una funzione essenziale, e il piccolo segno sull’addome del cane rimane solo come memoria del legame speciale con la madre. In sintesi, l’ombelico del cane è un dettaglio affascinante del suo sviluppo e della sua storia biologica.