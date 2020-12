Lombardia zona gialla, ordinanza in arrivo oggi. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in giornata dovrebbe firmare il provvedimento che certifica il passaggio della regione dalla zona arancione a quella con le misure e le regole più light. E’ stato il governatore Attilio Fontana, due giorni fa, ad annunciare la svolta. “Il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore”, ha detto, facendo riferimento al progressivo miglioramento dei numeri relativi al contagio. “Un risultato raggiunto grazie ai comportamenti virtuosi di tutti i lombardi, che ancora una volta ringrazio”. L’esortazione di Fontana è “continuare su questa strada di responsabilità quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus”.

