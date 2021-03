Cosa cambia in Lombardia con il passaggio da venerdì 5 marzo in zona arancione rafforzato o scuro valido fino al 14 marzo? Ecco le nuove regole valide su tutto il territorio regionale.

Le regole per gli spostamenti

Non è necessaria l’autocertificazione per muoversi all’interno del proprio Comune di residenza. E’ vietato invece spostarsi in un altro Comune se non per motivi di lavoro, salute o necessità comprovati con autocertificazione. Dalle 22 alle 5 resta il coprifuoco.

Scuole chiuse, aperti solo i nidi

Sono sospese le attività degli asili, mentre restano aperti i nidi.In tutte le scuole, dalle elementari alle superiori, sono sospese le lezioni in presenza: si passa alla didattica a distanza al 100%. Possibili solo laboratori e lezioni in classe per alunni disabili. Le università sospendono la frequenza delle lezioni e delle altre attività in presenza: la didattica a distanza diventa integrale.

Le regole per i negozi

A differenza della zona rossa, restano aperti gli esercizi commerciali al dettaglio. L’accesso però è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Nei fine settimana restano chiusi i centri commerciali ma è sempre consentita la vendita degli alimentari e di altre merci considerate essenziali. Restano aperti parrucchieri e centri estetici.

Bar e ristoranti chiusi

Restano chiusi con la possibilità di fare solo servizio di asporto o delivery, fino alle 18 per i bar e fino alle 22 per i ristoranti.

Vietati gli spostamenti verso le seconde case e le visite a parenti e amici

Non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale, se non per comprovate e gravi situazioni di necessità. I cittadini che non risiedono in Lombardia non possono raggiungere seconde case nella regione. Non sono più consentite: gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate, anche nel proprio Comune di residenza, sono possibili solo per comprovate e gravi situazioni di necessità.

Parchi chiusi, le regole per lo sport

Parchi e giardini pubblici non sono chiusi ma non è più consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità. L’attività motoria individuale all’aperto resta consentita, chiuse palestre e piscine.

Chiusi teatri, musei e cinema

Sono chiusi musei, teatri, cinema. Le gallerie d’arte invece possono rimanere aperte.

Cosa cambia per le aziende

Non ci sono regole nuove: non c’è il blocco delle attività produttive. Nella pubblica amministrazione viene aumentato il lavoro a distanza, dunque potrebbero esserci effetti negli uffici aperti al pubblico.