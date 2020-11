“Giudico molto positivamente il risultato. Finalmente arrivano segnali positivi da parte delle istituzioni per il mondo dei trasporti privati”. Così Berlino Tazza, presidente di Sistema Impresa Lombardia, la confederazione nazionale con 160mila imprese iscritte alla quale aderisce la sigla Fai-Trasporto Persone, commenta il provvedimento che prevede niente bollo e aiuti a fondo perduto per imprese dei bus e Ncc. Le misure di sostegno contro la crisi del Covid sono contenute in un pacchetto di ristori per autonomi, professionisti e partite Iva – deciso da Regione Lombardia dopo settimane di trattative con le forze datoriali del trasporto pubblico non di linea – che vale complessivamente 167 milioni di euro. Per gli operatori della mobilità privata sono previsti l’eliminazione del bollo e contributi a fondo perduto fino a 2mila euro.

