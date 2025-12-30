Lombardia lancia Lombardia Notizie TV

La Regione Lombardia chiude l’anno con una grande novità nel settore della comunicazione: è online “Lombardia Notizie TV”, una proposta editoriale che può essere seguita in streaming sui canali YouTube e Twitch di Regione Lombardia. Questa piattaforma funziona come una vera e propria TV, con un palinsesto che offre servizi giornalistici, approfondimenti da studio e video di promozione dei territori dalle 8 di mattina a mezzanotte.

Il direttore della Comunicazione, Pierfrancesco Gallizzi, spiega che questa decisione guarda al futuro, considerando la costante crescita di YouTube e altre piattaforme online, soprattutto tra le nuove generazioni. La fase di rodaggio di “Lombardia Notizie TV” si concentra sull’evento più importante in programma in Lombardia, ovvero le Olimpiadi e le Paralimpiadi.

La programmazione di “Lombardia Notizie TV” include un’offerta dedicata ai Giochi invernali con podcast, interviste e news giornalistiche. Tra gli ospiti ci saranno campionesse come Arianna Fontana e Michela Moioli, oltre ad atleti come Antonio Rossi e Marcell Jacobs. Per accedere a “Lombardia Notizie TV” è sufficiente connettersi al sito lombardianotizietv.it.