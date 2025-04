Lombardia lancia il nuovo Manifesto per i carburanti rinnovabili

La Lombardia ha lanciato il ‘Manifesto dei carburanti rinnovabili’, presentato anche a Bruxelles. Questa iniziativa mira a promuovere l’uso di combustibili sostenibili per ridurre l’impatto ambientale e sostenere la transizione energetica. Il manifesto sottolinea l’importanza di investimenti in tecnologie innovative e nella ricerca per sviluppare soluzioni che possano garantire un futuro energetico più pulito. Inoltre, si propone di sensibilizzare le istituzioni e il pubblico sull’urgenza di adottare pratiche più ecologiche per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.