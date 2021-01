E’ stata una rettifica dei dati inviati la settimana scorsa, proposta e ottenuta dalla Lombardia, a far cambiare la zona in cui è inserita la Regione da rossa a gialla. Lo ha ribadito ieri notte anche il Cts. Il Comitato tecnico scientifico si è riunito alle 22.30 per valutare il verbale della Cabina di regia, nel quale era arrivato il via libera al ricalcolo dell’Rt del 22 gennaio, sceso da 1,4 a 0,88.

La riunione dei tecnici si è conclusa intorno alle 24 e dopo una discussione sulla possibilità di inserire il termine rettifica, che qualcuno avrebbe voluto evitare, ha formalizzato questo passaggio: “Dal verbale acquisito e dalla relazione tecnica (dell’Istituto superiore di sanità, ndr) si evince che la Lombardia abbia chiesto di rivalutare la classificazione del rischio relativa al periodo 4-10 gennaio 2021 a seguito di una propria rettifica e successivo invio avvenuto il 20 gennaio dei dati riguardanti la data inizio sintomi e stato clinico, anche retrospettivamente a partire dalla seconda metà di dicembre 2020”. I numeri cambiati riguardano le persone che hanno avuto l’inizio della sintomatologia tra il 15 e il 30 dicembre. L’Rt si calcola solo su queste persone, e non sugli asintomatici. Con la rettifica il loro numero nella seconda metà di dicembre è sceso da circa 15mila a meno di 5mila. In questo modo l’Rt è crollato rispetto a quello calcolato inizialmente il 15 di gennaio. E infatti, scrive sempre il Comitato, “dalla rivalutazione, non si evince un cambiamento nella classificazione del rischio che si conferma alto nella Regione Lombardia nella settimana di riferimento. La modifica impatta sul calcolo del valore dell’indice Rt basato sulla data inizio sintomi al giorno 30/12/2020 che, al ricalcolo, risulta pari a 0,88 e che identifica la trasmissibilità come compatibile con uno scenario di tipo 1”. Rischio alto e scenario 1 significano zona arancione.

Il Cts dunque parla di una “propria rettifica” da parte della Regione, ribadendo che i dati della scorsa settimana erano stati inviati dalla Lombardia. E del resto, come avviene ogni mercoledì, anche il 13 da Roma avevano inviato l’Rt calcolato in vista della riunione di venerdì 15. Il dato era molto alto, 1,4, ma nessuno in Lombardia ha avuto da ridire. La rettifica non è stata chiesta allora ma solo questa settimana.