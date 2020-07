Ha parlato per dieci ore davanti agli inquirenti Luca Sostegni, indagato insieme a tre commercialisti vicini alla Lega nell’inchiesta della procura di Milano che ruota attorno alla compravendita di un capannone a Cormano, nel Milanese, da parte della Lombardia Film Commission, fondazione no-profit i cui soci sono Regione Lombardia e Comune di Milano. Sostegni è coinvolto nella vicenda in quanto liquidatore della Paloschi, società che ha venduto il capannone di Cormano all’immobiliare Andromeda prima che questa lo rivendesse alla Lfc alzandone il prezzo da 400mila a 800mila euro. Secondo la procura, la cifra sarebbe stata ‘gonfiata’ appositamente per permettere alle persone coinvolte nell’operazione di beneficiarne economicamente.

