L'omaggio di Alice a Franco Battiato con cd e vinile 'Eri con me'

Si intitola, quasi inevitabilmente, ‘Eri con me’ l’album tributo di Alice a Franco Battiato, che venerdì uscirà nella duplice versione del cd e del doppio vinile per Arecibo/Bmg, con cui l’interprete pubblica per la prima volta. Registrato in studio con Carlo Guaitoli al pianoforte e i Solisti Filarmonici Italiani, l’album contiene 16 successi del cantautore siciliano. Alice – che quest’anno è stata insignita del ‘Premio Tenco’ – presenterà il nuovo lavoro in due appuntamenti pomeridiani esclusivi dedicati al suo pubblico: il 25 novembre alla Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano in occasione della ‘Milano Music Week’ e il 28 novembre alla Feltrinelli di Via Appia Nuova a Roma.

La tracklist è compostai brani ‘Da Oriente a Occidente’, ‘Eri con me’, ‘Lode all’inviolato’, ‘Io chi sono?’, ‘E ti vengo a cercare’, ‘La cura’, ‘Povera patria’, ‘L’addio’, ‘Il re del mondo’, ‘L’animale’, ‘La stagione dell’amore’, ‘Chanson egocentrique’, ‘I treni di Tozeur’, ‘Prospettiva Nevski’, ‘Sui giardini della preesistenza’, ‘Torneremo ancora’. Il progetto vede le sue radici nella collaborazione artistica tra Alice e Franco Battiato iniziata nel 1980 con il singolo ‘Il vento caldo dell’estate’; con ‘Gioielli rubati’ del 1985 per la prima volta Alice ha interpretato canzoni di Battiato non scritte per lei, mentre nel 2016 arrivò l’occasione del tour insieme ‘Battiato e Alice’ e risale al 2020 il tour ‘Alice canta Battiato’.

(di Enzo Bonaiuto)