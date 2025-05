Lollobrigida, legge caccia criticata: la risposta del ministro

Il disegno di legge Lollobrigida sulla caccia sta suscitando feroci polemiche. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha difeso il testo in un post su Facebook, accusando chi lo critica di raccontare "bugie". Ha invitato a non giungere a giudizi prematuri, precisando che il disegno di legge verrà presentato e discusso nel governo e in Parlamento, suggerendo che ciò eviterà "brutte figure".

Lollobrigida ha enfatizzato la necessità di riformare una normativa considerata obsoleta, assicurando che durante il processo di discussione si terranno audizioni con associazioni ambientaliste, animaliste, agricole e venatorie. Il suo messaggio contiene anche una critica alle forze politiche rivali, accusandole di non avere contenuti e di "inventare" polemiche.

Il 19 maggio, Legambiente ha pubblicato un comunicato contro il Ddl Caccia, definendolo “inaccettabile” e capace di “normalizzare il bracconaggio”, ritenendo che, se approvato, cancellerebbe decenni di politiche a favore della tutela degli animali, violando l’articolo 9 della Costituzione italiana.

In una nota, il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, ha lanciato un appello alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché blocchi l’iter legislativo del disegno, identificato come uno "scempio".

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it