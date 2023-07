Lollo di Temptation Island è stato fidanzato con un’ex Pupa di Barbara d’Urso

Lollo (al secolo Lorenzo Di Curzio) durante la sua permanenza all’Is Morus Relais a Temptation Island sta approfondendo la conoscenza con Alessia Ligotti, la fidanzata del biondo Federico Viviani. E per approfondire la conoscenza intendo dire grandi limoni alla luce del sole.

Dopo il pomeriggio passato insieme, l’intimità tra Ale e il single Lollo continua anche la sera e… #TemptationIsland pic.twitter.com/rAr0IQAYYn — Temptation Island (@TemptationITA) July 10, 2023

La stessa Alessia Ligotti (che a Temptation Island chiamano semplicemente Ale a causa dell’omonimia con Alessia Bottiglia) dopo aver baciato Lollo e sentito dire dal fidanzato Federico che forse non è mai stato innamorato, ha chiesto un falò di confronto anticipato. (“Sono convinta di voler richiedere il falò di confronto immediato perché ne ho sentite troppe e visto che lui le p**e non le ha, le tiro fuori io“). Falò a cui Federico, però, non si è mai presentato.

Ale e Federico “tagliati” da Temptation Island: lei richiede il falò ma lui non si presenta https://t.co/xpcTxPMcKv #TemptationIsland — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 10, 2023

Lollo è stato fidanzato con Nicole Di Mario

La decisione di Federico di non presentarsi al falò ha reso Ale una donna libera: “Il fatto che non si sia presentato al falò mi dà la conferma che è un egoista e che a me non ci pensa proprio. Io da oggi qua dentro farò il mio percorso senza pensare a lui”. E nel percorso senza di lui c’è sicuramente Lollo che in passato ha avuto una fidanzata famosa.

Lorenzo Di Curzio, infatti, ha avuto una storia con Nicole Di Mario, Miss Europe Continental nonché pupa dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, quella condotta da Barbara d’Urso.

Qualche curiosità su Lollo? E’ nato a Roma nel 1996 ed è un attaccante del Ladispoli. Grazie al suo profilo sul sito TuttoCalciatori sappiamo anche che è alto 190 e pesa 84 kg.