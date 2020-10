NON si riutilizza quasi mai: si butta nel lavandino (inquinando) oppure si raccoglie in una bottiglia che poi verrà smaltita. L’olio del tonno in scatola in cucina non è proprio considerato. Perché si pensa sia di cattiva qualità o perché si preferisce utilizzare quello acquistato in bottiglia . Un peccato e uno spreco , secondo un’indagine della Stazione sperimentale per l’industria delle conserve alimentari, che ha rilevato come l’olio di copertura del tonno mantenga intatti aroma, sapore, caratteristiche nutrizionali e fisico-chimiche. Gli esperti hanno analizzato solo scatolette in acciaio, mantenute a tre diverse t emperature (4, 20 e 37 gradi) ed esaminate per un periodo di 13 mesi, nella porzione da 80 grammi, che risulta il formato maggiormente acquistato dal consumatore italiano.

L’olio mild

“Quello contenuto nel tonno in scatola è olio “ mild”, cioè una miscela di oli d’oliva vergini e più raffinati “ , spiega Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista, docente di Allergi e e intolleranze alimentari all’ Università Campus Biomedico di Roma. “Ovviamente se dobbiamo fare un confronto con l’olio extravergine di oliva in bottiglia, è migliore il secon do. Ma buttare l’ olio delle scatolette perché considerato scadente o insalubre, come può esserlo quello di fine frittura, è un errore. Da sfatare anche la presenza di metalli: le analisi non hanno rilevato livelli di nichel “. mild”, cioè una miscela di oli d’oliva vergini, gastroenterologo e nutrizionista, docente di Allergi Oltre alla conservazione dei principi nutritivi e organolettici, garantiti dalle confezioni in acciaio e dal trattamento termico a cui sono sottoposte, l’indagine sottolinea un aspetto ulteriore: l’olio del tonno si arricchisce di parte degli omega 3 e della vitamina D contenuti naturalmente nel pesce. “Facendo un paragone – continua Piretta – è come con l’acqua di cottura in cui vengono bollite le verdure, che si arricchisce dei sali minerali dei vegetali.Ovviamente quella contenuta nell’olio del tonno è una quantità insufficiente, sia di omega 3 che di vitamina D, a coprire il fabbisogno giornaliero, ma in piccola parte può contribuire”.

Riciclare

Dunque il suggerimento della Ssica è riciclarlo e riutilizzarlo per qualche preparazione o condimento, sempre a base di pesce. Ad esempio nel soffritto della pasta al tonno, nella marinatura di un pesce per un secondo piatto oppure per preparare una salsa di condimento, per un ripieno o una zupp a . “L’olio del tonno è sicuramente un olio che possiamo, soprattutto in un’ ottica anti-spreco, consumare. Anche perché il pesce in conserva, come il tonno in scatola, sulle tre porzioni di pesce settimanali suggerite dalle linee guida, è ammesso al massimo una volta sola ” sottolinea Andrea Ghiselli, presidente della Società italiana di scienze dell’alimentazione. “Per questo c ontano molto di più quei ? 30-40 grammi d i olio evo che siamo abituati ad assumere tutti i giorni per?condire o cucinare e che contengono quel corredo di componenti, tra cui alcune sostanze fenoliche, protettive per la salute “ . L’olio extravergine è in effetti conside rato il principe dei condimenti, ma il suo sapore “ è molto impegnativo, deciso – dice Anna Cane, presidente del gruppo olio d’oliva di Assitol – Per questa ragione, per il tonno in sc atola è più facile utilizzare olio d’oliva, che dal punto di vista del gusto è meno incisivo ed è più versatile negli abbinamenti”.