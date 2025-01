LOLA YOUNG: La musica è la mia guida per scoprire me stessa

Si chiama Lola Young, il nuovo fenomeno pop britannico. A 23 anni, la sua personalità artistica si distingue per onestà e una voce che colpisce al primo ascolto. Il suo singolo “Messy” ha rapito milioni di ascoltatori e attualmente è alla posizione #14 nella Top 20 di Spotify, continuando a scalare le classifiche globali. Il brano ha poi spopolato su TikTok, con oltre 250.000 creazioni, ed è uno dei più trasmessi dalle radio italiane.

Il successo di “Messy” va oltre i numeri; è un brano carico di emozione. In un’intervista, Lola ha spiegato che il pezzo rappresenta il suo vissuto personale, un inno all’ADHD: “Parla di come mi sento in generale, dell’essere troppo incasinata un giorno e troppo pulita un altro, lottando per trovare un equilibrio.” La canzone è diventata simbolo di autenticità per molti, un tema fondamentale per l’artista. Lola sottolinea che “la gente desidera l’autenticità” e “Messy” ha avuto una grande risonanza per questo motivo.

Per l’artista la musica è fondamentale, perché le consente di dare un senso a se stessa e al mondo circostante. A riguardo dichiara: “Sono piuttosto senza speranza riguardo all’amore, odio i fiori, non riesco a stare ferma per più di 10 minuti, ma riesco a capire il mio cuore e la mia mente attraverso la poesia e la melodia.” Nominata ai BRITs come “Rising Star”, Lola ha recentemente pubblicato il suo album “This Wasn’t Meant For You Anyway,” che riflette la sua personalità sfacciata ma anche vulnerabile.

Il disco ha ricevuto recensioni entusiaste, essendo stato selezionato da Pitchfork e BBC Radio 1 come “Hottest Record.” Le recensioni lodano l’intensità emotiva dell’album e la sua capacità di affrontare temi universali come l’identità, le aspettative sociali e la lotta per l’accettazione di sé. Con “Messy,” Lola Young si afferma come una delle nuove voci più promettenti della musica internazionale, mescolando pop-rock anni ’80 e sincerità cruda, rendendo la sua musica irresistibile e inaspettata.