Lola DJ: Viaggio Sonoro tra Cultura Italiana e Pop Queer

Eclettica e autentica, Lola non è solo una DJ, ma un’esperienza unica. Ogni suo set rappresenta un viaggio musicale che attraversa mondi diversi, unendo melodie in un universo sonoro avvolgente.
La sua musica spazia da gemme della tradizione italiana a riferimenti pop della cultura queer, passando per emozionanti vibrazioni electro e techno pulsante, con tocchi di disco. Lola crea una narrazione sonora capace di catturare e scuotere il pubblico.
I suoi DJ set si trasformano in rituali collettivi, durante i quali si canta, si balla e si vive una connessione intensa. Nessuno resta immobile, tutti partecipano attivamente.
Che si tratti di un brano amato dell’infanzia o di una traccia techno che pervade il corpo, Lola possiede il talento di risvegliare ogni anima e accendere il movimento. La sua musica rappresenta un inno alla liberazione, alla celebrazione e all’identità.
🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.