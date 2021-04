LOL – Chi Ride È Fuori è stato il successo streaming della primavera e fra i protagonisti indiscussi, oltre i dieci comici concorrenti, anche i due conduttori: l’host Fedez e la co-host (così è stata chiamata) Mara Maionchi. Un duo inedito visto anche ad X Factor (dove hanno spesso condiviso il bancone dei giurati).

La scelta di chiamare loro (risultata poi vincente, perché hanno dimostrato di essere una coppia ben assortita ed affiatata), sarebbe stato però il piano B, dato che gli autori del programma inizialmente avevano messo gli occhi su un altro duo: i comici Pio e Amedeo.

Intervistati da Davide Maggio, Pio e Amedeo hanno infatti dichiarato:

“Ti diamo lo scoop: ci avevano chiesto di condurlo ma non potevamo. Come concorrenti non accetteremmo: è un format bellissimo ma pur sempre un format. Ormai abbiamo troppa ‘libertà’, sarebbe un passo indietro. Comunque qualcuno è stato bravissimo, altri un po’ meno”.