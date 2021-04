Fra i protagonisti più apprezzati della prima stagione di LOL – Chi ride è fuori c’è senza dubbio Lillo (di Lillo e Greg) che con la sua ironia ha dato vita a due tormentoni virali: “Posaman” e “So’ Lillo”.

Il primo è un supereroe immaginario che se chiamato si mette in posa, l’altro invece è un tormentone demenziale in cui Lillo – dopo essersi presentato col volto coperto – si smaschera e urla “So’ Lillo”.

Intervistato da La Stampa, Lillo ha così parlato di LOL – Chi ride è fuori.

“Come ho fatto a non ridere? Non lo so. So solo che è stata durissima. Strabuzzavo gli occhi. Mi veniva così naturale che sono rimasto sorpreso quando la mia faccia ha fatto il giro del web. Ma non recitavo. Se non vedi le telecamere, dopo mezz’ora ti scordi di essere ripreso. Sono anche rimasto sorpreso del successo di LOL. Oltretutto non è che proprio tutti abbiano Amazon Prime. Capivo che era divertente perché mi divertivo, ma non credevo a questo livelli”.

E sui suoi tormentoni Posaman e So’ Lillo, l’attore ha aggiunto:

“Perché piace Posaman? Intanto perché faccio vedere che ci credo davvero. Funziona il contrasto fra la pochezza del supereroe e la serietà con cui si atteggia. E poi penso che in questo periodo Posaman rappresenti l’impotenza di cui tutti siamo vittime davanti alla pandemia. Nemmeno un supereroe può farci nulla”. “So’ Lillo invece piace perché è surreale. È chiaro che sono io, anche prima di togliermi la parrucca. E poi perché non era per nulla preparata. Posaman me l’ero studiato prima di entrare, “so’ Lillo” è nato così, improvvisando”.

E dato che è stata già confermata la seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori, dopo Lillo, dateci Greg.

LOL – Chi Ride È Fuori, lavori in corso per la seconda stagione: ecco chi sarebbe stato contattato

Il Messaggero ha svelato alcuni nomi che sarebbero stati contattati per la seconda stagione, che potrebbe essere registrata in estate e messa on demand già a partire dall’autunno. Fra loro ci sarebbero Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica de Le Coliche, Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto ed il duo Ale e Franz.