Le tre comiche della prima stagione di LOL – Chi Ride È Fuori, ovvero Katia Follesa, Michela Giraud e Caterina Guzzanti, sono state immortalate da Nima Benati per Vanity Fair come tre Veneri ispirate alla Dea Nascente dipinta da Botticelli.

Un quadro con tanto di sottotitolo al grido di “Ridi, Bellezza!“.

“La loro comicità” – si legge su Vanity Fair – “Racconta di intere generazioni di donne in bilico tra quello che sappiamo della bellezza e quello che dobbiamo ancora imparare. E ci ricorda di non smettere mai di essere leggeri e ironici, proprio come loro”.

Eccola:

La foto di copertina, che celebra in qualche modo la loro bellezza, è stata tuttavia oggetto di critiche perché palesemente modificata con Photoshop.

A tal proposito Caterina Guzzanti e Michela Giraud (Katia Follesa al momento ancora no) hanno risposto in maniera ironica alla polemica. La Giraud ha pubblicato su Instagram una foto di una pigna con scritto: “Io senza Photoshop”, mentre la Guzzanti ha risposto con un video.

“E’ la copertina di Vanity Fair, siamo dentro un quadro, è un quadro. Siamo più giovani e più carine, ma no, non mi offendo: è un quadro di Vanity Fair, non è cinema di strada, non è un documentario, è la copertina di Vanity Fair. E’ un progetto di una fotografa. Non mi sento lo stereotipo della donna visto dagli occhi maschili, non mi indigno, né mi offendo, mi sembra più grave che voi mi diciate di indignarmi, mi sembra più invadente ed offensivo questo”.