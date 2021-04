LOL – Chi Ride È Fuori è stata una scommessa (vinta) di Amazon Prime Video e dopo il successo della prima edizione si sta già pensando alla seconda perché sarebbe decisamente più economico (e soprattutto avrebbe fatto molto più successo) di Celebrity Hunted, sempre di Amazon.

Se in Celebrity Hunted i vip devo scappare per non farsi prendere (nella seconda edizione vedremo Elodie, Myss Keta ed Achille Lauro fra i tanti), in LOL – Chi Ride È Fuori i vip (tutti comici professionisti) devono cercare di far ridere gli altri senza ridere loro stessi. In Celebrity Hunted vince chi non si fa acciuffare, in LOL chi non ride.

La prima edizione di LOL – Chi Ride È Fuori (condotta da Fedez con Mara Maionchi) ha visto nel cast Elio (di Elio e le Storie Tese), Angelo Pintus, Caterina Guzzanti, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Girad (che ci ha regalato anche il singolo trash), Frank Matano, Lillo (di Lillo e Greg), e Luca Ravenna.

LOL – Chi Ride È Fuori, lavori in corso per la seconda stagione: ecco chi sarebbe stato contattato

Il Messaggero ha svelato alcuni nomi che sarebbero stati contattati per la seconda stagione, che potrebbe essere registrata in estate e messa on demand già a partire dall’autunno. Fra loro ci sarebbero Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica de Le Coliche, Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto ed il duo Ale e Franz.